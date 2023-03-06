Али Хаменеи грозит суровой карой отравителям школьниц

Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи обещает суровое наказание тем, кто замешан в массовом отравлении школьниц. Сотни девушек с ноября прошлого года оказались в больницах с головокружением, тошнотой, вялостью и учащённым сердцебиением. Их родственники возмущены и требуют от властей страны расследовать то, что они называют преднамеренным преступлением.

Аятолла Али Хаменеи, Верховный лидер Ирана:

«Преступники должны быть приговорены к суровым наказаниям, это серьёзное и непростительное преступление. Никакой амнистии, никакого снисхождения для них не будет».

Подобное произошло в более чем полусотне школ по всему Ирану, причём лишь одна из них мужская, остальные женские. Ученицы сообщали о самых разных запахах — тухлых яиц, гнилых мандаринов или, наоборот, сильных духов. Какие химические соединения использовались, следователи пока не выяснили.

СМИ и власти не исключают, что это могли быть преднамеренные атаки, с целью закрыть школы и положить конец женскому образованию в стране.

Выдвигаются и другие версии — вирус, пищевое отравление и даже массовая истерия.