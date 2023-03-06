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Украина

Шойгу посетил Мариуполь на фоне противостояния между силовиками

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 Андрей Позняков
Последствия боёв за Мариуполь, ноябрь 2022
Последствия боёв за Мариуполь, ноябрь 2022   -  Авторское право  STRINGER / AFP

Министерство обороны России публикует новые свидетельства поездки главы ведомства Сергея Шойгу в подконтрольные Москве восточные регионы Украины. Согласно этим данным, он побывал с инспекцией в Мариуполе, который был занят российскими войсками в мае прошлого года после нескольких месяцев блокады и бомбардировок. В результате боёв тогда, по оценками украинских властей, были разрушены или повреждены до 90% жилых зданий.

Ранее российское военное ведомство сообщало, что министр наградил военнослужащих на территориях Украины, об аннексии которых Россия заявила в сентябре.

Поездка Шойгу в районы близ зоны боевых действий организована на фоне противостояния между силовыми группами, участвующими во вторжении в Украину. Во вторник основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин вновь пожаловался на проблемы с поставками боеприпасов для его бойцов. Ранее он обвинял генштаб в противодействии наёмникам и заявлял, что из-за российского командования ЧВК несёт особенно крупные потери.