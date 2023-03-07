Зеленский о Бахмуте: "Не отходить и усиливаться"

"Не отходить и усиливаться". Украинское военное командование единогласно приняло решение продолжать держать оборону Бахмута.

Президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Валерию Залужному найти соответствующие силы, которые помогут украинским военным защищать город.

Ранее украинские военные заявили, что российская армия бросила в бой на Бахмутском направлении свои лучшие подразделения, используя ствольные и реактивные системы залпового огня. По их словам, бои за Бахмут достигли высочайшего уровня напряжения.

Пытаясь покончить с сопротивлением города, Россия усилила интенсивность обстрелов и наступает сразу по трем направлениям.

Как заявляет Евгений Пригожин, для того, чтобы разблокировать Бахмут ВСУ создали вокруг города ряд группировок.

Основатель ЧВК "Вагнер", ранее не раз жаловавшийся на снарядный голод, заявил, что его силам снова необходимы боеприпасы, а также подкрепление и прикрытие флангов.