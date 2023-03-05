Харьков: экскурсия по кладбищу российских ракет

Харьков на северо-востоке Украины был одним из самых пострадавших городов во время российского наступления в прошлом году, которое было отбито украинскими войсками. Расположенный примерно в сорока километрах от российской границы, Харьков по-прежнему находится под регулярными обстрелами российских сил.

На окраине города, в месте, которое держится в секрете, представитель прокуратуры Харькова проводит экскурсию по так называемому кладбищу ракет.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области: "Это фрагмент кассетной бомбы. У нее внутри такие разрезы. Когда этот тип снаряда взрывается, осколки разлетаются, поражая людей и вызывая у них сильную кровопотерю, а часто и смерть".

С начала войны здесь собрано более тысячи ракет. Их сортируют по размеру и форме. Данные анализируют, чтобы предоставить Международным трибуналам доказательства предполагаемых военных преступлений, совершенных российскими войсками против гражданского населения.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры: "Прокуроры и следователи делают описание каждого боеприпаса, чтобы установить конкретный тип и время обстрела, чтобы мы могли определить ущерб инфраструктуре и число убитых".

Корреспондент Euronews Валери Горья задает вопрос: "Сколько мирных жителей погибло от этих ракет?"

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области: "Более 1500 мирных жителей погибли при обстрелах Харькова и области. 2700 человек были ранены".

"Сейчас у нас более шести тысяч уголовных производств, связанных с нарушением законов войны.Есть статья 438 Уголовного кодекса Украины, которая имеет отношения к обстрелам."

Валери Горья Euronews: "В течение примерно 20 минут здесь раздались два сигнала воздушной тревоги. Люди всегда готовы к новым обстрелам, но сейчас украинское военное командование не ожидает массированного наступления на Харьков, по их словам из-за нехватки ресурсов у российских войск".