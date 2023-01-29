Сербский теннисист Новак Джокович выиграл Открытый чемпионат Австралии в 10-й раз. В финале спортсмен обыграл грека Стефаноса Циципаса. Встреча прошла в Мельбурне. Матч закончился со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) в пользу Джоковича.

Победа Джоковича - рекорд турнира. Ранее серб становился победителем соревнований в 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 и 2021 годах. Джокович выиграл свой 22-й титул на турнирах Большого шлема и сравнялся по этому показателю с рекордсменом испанцем Рафаэлем Надалем. Джокович дважды становился чемпионом "Ролан Гаррос", семь раз выигрывал Уимблдон и три раза - Открытый чемпионат США.

В обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Джокович займет первое место, сместив испанца Карлоса Алькараса.

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема, он проводится на покрытии "хард". Общий призовой фонд в 2023 году составляет более $53,4 млн.

Следующим турниром Большого шлема в 2023 году станет Открытый чемпионат Франции. Он пройдет с 28 мая по 11 июня.

Президент Сербии Александар Вучич поздравил Джоковича с победой и назвал его величайшим теннисистом всех времен.