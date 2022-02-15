Джокович готов пропускать турниры, но прививаться не будет

Первая ракетка мира Новак Джокович готов и дальше пропускать теннисные турниры, но не допустит, чтобы его заставляли вакцинироваться. Об этом спортсмен заявил в интервью Би-би-си. Серб подчеркнул, что не хотел бы, чтобы его причисляли к движению антипрививочников, но он выступает за право на выбор каждого человека. Из-за отсутствия прививки Джоковича ранее депортировали из Австралии, под вопросом и его участие в "Ролан Гаррос".