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Спорт

Джокович готов пропускать турниры, но прививаться не будет

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 Павел Барсуков
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Джокович готов пропускать турниры, но прививаться не будет
Авторское право  Darko Vojinovic/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Первая ракетка мира Новак Джокович готов и дальше пропускать теннисные турниры, но не допустит, чтобы его заставляли вакцинироваться. Об этом спортсмен заявил в интервью Би-би-си. Серб подчеркнул, что не хотел бы, чтобы его причисляли к движению антипрививочников, но он выступает за право на выбор каждого человека. Из-за отсутствия прививки Джоковича ранее депортировали из Австралии, под вопросом и его участие в "Ролан Гаррос".