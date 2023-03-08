Протесты в Греции в связи с катастрофой у Темпе

Митинги протеста, связанные со смертельной железнодорожной кататрофой в Темпе, прошли в среду по всей Греции. Более 50 тысяч человек собрались на площади Синтагма в центре Афин по призыву профсоюзов, студенческих союзов и левых групп. Члены некоторых профсоюзов приняли также участие в суточной забастовке.

"Это больше, чем столкновение поездов и трагическая железнодорожная авария. Такое ощущение, что страна рухнула", — заявил Насос Илиопулос, представитель главной левой оппозиционной партии СИРИЗА.

"Первое, что я почувствовал, была печаль, но затем пришел гнев. Поскольку это преступление должно было произойти, рабочие давно их предупреждали", - говорит студент Гиоргос Павлис.

"Мы растим наших детей, чтобы они были счастливы. Мы не для того их растим, чтобы увидеть мёртыми, и чтобы компании при этом могли получать свою прибыль", - заявила Элина Черикаки из родительского совета региона Аттика.

Трагедия произошла 28 февраля. Пассажирский поезд врезался в грузовой, идущий в противоположном направлении по той же линии, несколько сошедших с рельсов вагонов загорелись. Погибли 57 человек

Яннис Карагиоргас, Euronews:

"Слезы высохли и превратились в гнев. Это преступление не будет забыто", под такими лозунгами проходит грнадиозная демонстрация протеста в Афинах после трагедии в Темпе. Студенты, родители, рабочие, люди всех возрастов требуют от греческого правительства защитить человеческую жизнь".

На площади Синтагма группы протестующих вступили в столкновения с полицией, они бросали различные предметы в стражей порядка. Полицейские применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Новый министр транспорта Георгос Герапетритис пообещал согражданам , что будет сделано всё для избежания аварий.

_"Я должен ещё раз принести извинения семьям жертв и всем гражданам Греции от имени правительства и от себя лично, как я это делал с самого первого момента своего вступления в должность. Железнодорожное сообщение не будет возобновлено только после технологической модернизации и только в условиях полной безопасности". _

В Афины прибудут высокопоставленные чиновники железнодорожного агентства Европейского Союза в рамках обещанной помощи Греции в повышении безопасности на железных дорогах. Агентство в прошлом неоднократно подчеркивало задержки в реализации мер безопасности в Греции.

Протесты в среду также были поддержаны забастовками ассоциаций и групп государственных служащих, приуроченными к Международному женскому дню.

В Афинах несколько часов работало метро, чтобы люди могли попасть на демонстрацию. Из-за стачек были закрыли государственные начальные школы, а государственные больницы работали на ограниченных возможнростях.