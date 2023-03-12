Протесты в Греции: "Это был поезд смерти"

Тысячи демонстрантов вышли во воскресенье на новые акции протеста по всей Греции: гнев и возмущение из-за самой смертоносной железнодорожной аварии в истории страны не спадают, усиливая давление на правительство. Демонстранты винят власти в халатности, которая привела к трагедии.

В Афинах протестующие заполнили площадь Синтагму перед зданием парламента. "Мы не забудем, мы не простим", "Мы станем голосом всех погибших", - написано на плакатах и транспарантах

"Это был поезд смерти, - говорит одна из протестующих. - Они знали об этом и ничего не сделали. Они не приняли никаких мер и отправили на смерть 57 человек".

57 человек, многие из которых были студентами, погибли 28 февраля в результате лобового столкновения пассажирского и товарного поездов в центральной части Греции.

Четырём чиновникам железной дороги были предъявлены обвинения, но общественный гнев сосредоточился на давнем неэффективном управлении сетью. Массовые протесты в стране не прекращаются, местами перерастая в беспорядки и столкновения с полицией.