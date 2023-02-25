За проявленные солидарность, единство и помощь Украине в течение года российской агрессии поблагодарил президент Владимир Зеленский участников саммита "группы семи", который состоялся в пятницу по видеосвязи.

Зеленский лично обратился к каждому из присутствующих: руководству Евросоюза и главам государств и правительств семи наиболее промышленно развитых стран мира. Те в ответ обязались и дальше оказывать Киеву финансовую и военную поддержку, а также ввести в отношении Москвы новые санкции.

Выступая на пресс-конференции в Берлине по окончании саммита G7, канцлер Германии подвёл итоги текущей ситуации в Украине, пообещав дополнительно поставить Киеву 4 танка Leopard.

К сожалению, после года конфликта и кровопролития я не вижу никаких усилий со стороны России по прекращению этой преступной войны. Напротив, президент Путин продолжает безответственную политику, ставя под вопрос новейший договор о разоружении в области стратегических ядерных вооружений, последний действовавший договор с Соединенными Штатами Олаф Шольц канцлер Германии

В свою очередь, отвечая на вопросы журналистов после саммита "большой семёрки", президент США заявил, что "пока нет никаких доказательств" того, что Китай вооружает Россию в её войне против Украины. Вылетая из Белого дома в штат Делавэр на выходные, Джо Байден подчеркнул, что подобное решение для Пекина было бы опрометчивым, поскольку "будущее Китая зависит от инвестиций западного мира".