Зеленский поблагодарил лидеров G7 за "солидарность, единство и помощь Украине"Комментарии
За проявленные солидарность, единство и помощь Украине в течение года российской агрессии поблагодарил президент Владимир Зеленский участников саммита "группы семи", который состоялся в пятницу по видеосвязи.
Зеленский лично обратился к каждому из присутствующих: руководству Евросоюза и главам государств и правительств семи наиболее промышленно развитых стран мира. Те в ответ обязались и дальше оказывать Киеву финансовую и военную поддержку, а также ввести в отношении Москвы новые санкции.
Выступая на пресс-конференции в Берлине по окончании саммита G7, канцлер Германии подвёл итоги текущей ситуации в Украине, пообещав дополнительно поставить Киеву 4 танка Leopard.
В свою очередь, отвечая на вопросы журналистов после саммита "большой семёрки", президент США заявил, что "пока нет никаких доказательств" того, что Китай вооружает Россию в её войне против Украины. Вылетая из Белого дома в штат Делавэр на выходные, Джо Байден подчеркнул, что подобное решение для Пекина было бы опрометчивым, поскольку "будущее Китая зависит от инвестиций западного мира".