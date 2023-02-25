Президент Украины намерен встретиться с председателем Компартии Китая и обсудить предложения Пекина по мирному урегулированию. Об этом Владимир Зеленский заявил в пятницу на пресс-конференции, приуроченной к годовщине российского вторжения.

Я намерен встретиться с Си Цзиньпином, думаю, это пойдет на пользу нашим странам и безопасности в мире... Насколько я знаю, Китай исторически уважает территориальную целостность, и поэтому должен сделать все, чтобы Российская Федерация покинула нашу территорию, поскольку именно в этом заключается суть суверенитета и территориальной целостности Владимир Зеленский президент Украины

В пятницу руководство КНР обнародовало документ из 12 пунктов, в котором призвало Россию и Украину к мирным переговорам и отвергло любое применение ядерного оружия, год спустя после вторжения РФ. Документ под названием "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса" опубликован на сайте министерства иностранных дел.

В Москве в ответ заявили, что "ценят" усилия Пекина, настаивая при этом на необходимости признать российскую аннексию четырех украинских регионов.

Президент США Джо Байден заявил телеканалу ABC, что не видит в плане ничего, "что было бы выгодно кому-либо, кроме России".