Лига чемпионов: "Манчестер Сити" и "Лейпциг" разошлись миром, "Интер" вырвал победу у "Порту"

Английский "Манчестер Сити" и немецкий "РБ Лейпциг" не выявили победителя в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Вингер горожан Рияд Марез воспользовался ошибкой защиты соперника и открыл счет на 27-й минуте, после чего на 70-й минуте защитник "Лейпцига" Йошко Гвардиол сравнял счет мощным ударом головой.

Несмотря на разочарование от упущенной победы, наставник "Сити" считает, что его игроки не должны опускать голову.

Они осунулись. Я сказал: "Почему? Поднимите головы". Вы показали действительно хорошую игру. Не важно, если людям не нравится. Вы играли так, как и должны играть Пеп Гвардиола главный тренер "Манчестер Сити"

В другом матче миланский "Интер" продемонстрировал хорошую игру дома и выиграл у португальского "Порту" со счетом 1:0.

Несмотря на скромный счет, матч на "Сан Сиро" был напряженным, но в итоге "нерадзурри" забили победный мяч на последних минутах игры благодаря своей бельгийской звезде и бывшему нападающему "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку.

Ответные матчи пройдут 14 марта.