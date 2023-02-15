Поражение от "Баварии" в ЛЧ: ПСЖ проиграл третий матч подряд впервые с 2020 года

ПСЖ проиграл мюнхенской Баварии в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это поражение стало третьим подряд для парижан с 2020 года — ранее они уступили "Марселю" (1:2) в Кубке Франции и "Монако" (1:3) в чемпионате.

Во вчерашнем матче единственный гол на 53 минуте забил бывший воспитанник ПСЖ, а ныне полузащитник "Баварии" Кинглси Коман.

В попытке отыграться в конце второго тайма французы заиграли с новыми силами — на поле после травмы вышел Килиан Мбаппе и даже сумел забить два года, но из офф-сайда.

Кристоф Галтье, главный тренер ПСЖ:

— Я надеюсь, что через три недели мы снова будем в хорошей физической форме, к нам вернутся некоторые игроки, мы сможем привнести важные изменения, не создавая проблем для команды. После этого у нас будет матч. Если мы сможем играть так же, как в последние 25-30 минут, мы можем надеяться, что обыграем "Баварию".

В другом матче плей-офф с такой же минимальной разницей в счете "Милан" обыграл "Тоттенхэм". Голом на 7-й минуте отметился полузащитник итальянцев Браим Диас.

В среду в борьбу за четвертьфинал Лиги чемпионов вступают бельгийский Брюгге и португальская Бенфика, а также дортмундская Боруссия и лондонский Челси.

Ответные игры пройдут 7 и 8 марта.