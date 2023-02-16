Лига чемпионов: "Боруссия" победила "Челси", "Бенфика" ожидаемо переиграла "Брюгге"

"Боруссия" победила лондонский "Челси" в первом мачте 1/8 финала Лиги чемпионов. Таким образом дортмундцам впервые с 2016 года удалось одолеть английский клуб.

Несмотря на то, что обе команды показали открытый футбол, счет встречи оказался скромным — 1:0 в пользу немецкого клуба.

Единственный мяч на 63 минуте забил форвард "Боруссии" Карим Адейеми.

Удержать победу дортмундцам помог их вратарь Грегор Кобель, отразивший 7 опасных ударов лондонцев.

Грэм Поттер, главный тренер "Челси":

— Это был ровный первый тайм, мы хорошо контролировали игру и имели несколько хороших возможностей для контратак. Мы попали в перекладину, а во втором тайме, не считая одного решающего момента, где мы действовали недостаточно хорошо, мы были лучше. Мы создали несколько хороших моментов и заслужили гол. Но что есть, то есть. Мы должны продолжать, сейчас перерыв. Это напряженная игра. Мы с нетерпением ждем "Стэмфорд Бридж".

В другом матче португальская "Бенфика" на выезде ожидаемо переиграла бельгийский "Брюгге" со счетом 2:0.

Первый гол на 51-й минуте с пенальти забил полузащитник Жоау Мариу, удвоил преимущество португальцев на 88-й минуте вингер Давид Нерес.

Преимущество "Бенфики" на поле было подавляющим — на ее счету 14 ударов по воротам соперника, на 10 больше, чем у "Брюгге"

Ответные матчи пройдут 7 марта.