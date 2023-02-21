English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
Украина

Ракетный удар по Херсону. Есть жертвы

Access to the comments Комментарии
 euronews
Херсон после обстрела
Херсон после обстрела   -  Авторское право  Nina Lyashonok/AP

По меньшей мере шесть человек погибли и 16 получили ранения в результате российского обстрела Херсона во вторник утром. Как сообщают в областной военной администрации,  пострадали при ракетном ударе рынок, детский сад, больница, автобусная остановка, а также объекты критически важной инфраструктуры и жилые дома. 

"Место, где мы сейчас находимся, не единственное, которое сегодня пострадало, - говорит Дмитрий Плетенчук, пресс-секретарь херсонской военной администрации. - Ракетные системы залпового огня "Град-21" ударили и по другим районам нашего города".

Сообщается, что прозвучали как минимум 20 взрывов. Местные власти говорят о том, что российские силы обстреляли Херсон 58 раз за минувшие сутки. Также указывается, что местные жители "были ранены прямо на улице и позже скончались дома или на рабочем месте".    

Последний ракетный удар был нанесен по городу во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к нации в преддверии годовщины начала полномасштабного вторжения в Украину.