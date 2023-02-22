Мелони: "Украинская "формула мира" — отличная отправная точка"

Украинская "формула мира" — отличная отправная точка для начала. Об этом во время своего визита в Киев заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, при этом еще раз выразив солидарность с Украиной в ее борьбе за свободу и защиту суверенитета.

Ее послание повторило слова президента Байдена в Польше о том, что Италия не откажется от своей поддержки.

Это был первый визит Мелони в разрушенную войной страну с тех пор, как ее правительство пришло к власти в октябре.

Ранее российскому ракетному обстрелу подвергся Херсон — погибли 5 человек, 16 получили ранения. Как сообщают местные власти, удары наносились сразу по нескольким районам города. Повреждены дома, остановка общественного транспорта и территория одного из коммунальных предприятий.

Президент Зеленский в своем ночном обращении заявил, что это нападение было настоящим посланием России миру.

В Харькове эксперты-взрывотехники убирают остатки российских ракет, а также мин и гранат. Работы ведутся уже несколько месяцев.

В этом районе города шли ожесточенные бои, но недавно украинская армия отвоевала его. Мирные жители получают увечья и погибают от неразорвавшихся боеприпасов.

Максим Юрьевич, Гражданская защита Украины:

— Это происходит снова и снова, когда жители перемещаются по заминированной земле или земле, начиненной другими взрывчатыми веществами, что часто приводит к фатальным последствиям. Если люди не умирают, то часто получают серьезные травмы, теряют руки или ноги.

Любая возможная помощь в местной больнице ограничена. Всемирная организация здравоохранения документально подтвердила, что 1200 медицинских учреждений были прямо или косвенно повреждены в результате обстрелов, причем 173 больницы восстановлению не подлежат.