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Украина

У России, похоже, не осталось резервов для нового наступления

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 Oleksandra Vakulina
"Если весеннее наступление России не даст ровным счётом ничего, то напряженность внутри российского руководства, скорее всего, возрастёт."
"Если весеннее наступление России не даст ровным счётом ничего, то напряженность внутри российского руководства, скорее всего, возрастёт."   -  Авторское право  AP Photo

Российские силы, вероятно, находятся под растущим давлением со стороны политического руководства по мере приближения годовщины вторжения в Украину.

Вполне вероятно, что Россия заявит о захвате Бахмута, чтобы приурочить это к годовщине, независимо от реального положения дел на местах, - сообщает министерство обороны Великобритании.

Россия продолжает вести наступление по нескольким направлениям на востоке Украины, в частности, в районах Угледара, Бахмута и Кременной.

Однако американский Институт изучения войны (ISW) добавляет: схема российского присутствия в других частях театра военных действий свидетельствует о том, что большинство имеющихся войсковых подразделений, других военных элементов и частей ВДВ уже задействованы и, потому не представляют собой большой силы, которую Москва могла бы внезапно бросить в бой в Луганской области или где-либо еще.

Основная фаза российских наступательных операций в Луганской области уже началась, и Россия, вероятно, не располагает достаточными незадействованными резервами, чтобы резко увеличить масштаб или интенсивность наступления этой зимой.

Российские силы, вероятно, добились незначительных успехов в северных пригородах Бахмута и на восточной окраине города. Российские военные блогеры утверждают, что ослабевшие формирования группы Вагнера сужают масштабы наступательных операций в районе Бахмута из-за нехватки сил.

Министерство обороны Великобритании добавляет: согласно сообщениям, потери остаются высокими, особенно в Бахмуте и Угледаре. В частности, "элитные" (155-я и 40-я) морские пехотные бригады понесли очень большие потери в Угледаре и, вероятно, сейчас не боеспособны.

Если весеннее наступление России не даст ровным счётом ничего, то напряженность внутри российского руководства, скорее всего, возрастёт.