Красногоровка: "Под этими руинами останется их жизнь"

Это "Белые ангелы" — подразделения украинской полиции, которые ездят по прифронтовым населенным пунктам, доставляя их жителям гуманитарную помощь. После года войны город Красногоровка в Донецкой области кажется мертвым, но часть жителей не желает покидать свои дома.

Оксана Покмуш, жительница Красногоровки:

— Мы живем в своих домах. Почему мы должны со своей земли, из своих домов уходить, скажите мне, пожалуйста? Почему я должна уезжать? Пусть они убегают, а не я. Кого не устраивает, пусть уезжают. Кто боялся, тот давно уехал. Почему я буду бросать? Годами это все строилось. Я здесь своих родителей похоронила, брата похоронила. Почему я должна отсюда ехать?

Многие из тех, кто потерял свои дома, нашли убежище в том, что осталось от больницы, которая также пострадала от боевых действий.

Мирные жители нашли убежище в подвале больницы скриншот из видео NOTV2 через EBU

Валентина Мозгова, единственный медик в больнице:

— Мне это вообще не понять. Зачем по больницам, по нашим домам бить? Страдают люди. Выживают, наверное, нас, чтобы мы уходили из города, из домов, из больницы, чтобы помощь не оказывали... Не знаю, это очень интересный вопрос.

Большинство из тех, кто остался, - пожилые люди. Их жизнь, дома и воспоминания связаны с Красногоровкой. Уезжать в другое место для них не имеет смысла.

Максим, полицейский следователь:

— Я еще могу создать, могу построить. А старики, которым уже по 70-80 лет, когда они создадут это все? Их жизнь закончилась. Вот здесь, под этими руинами останется их жизнь, потому что они уже ее прожили. Всё, другой жизни у них не будет. Конечно, это ужасно, это чудовищно. Это преступление против человечества.

Кажется, город уже смирился со своей участью. Российские войска подходят все ближе и ближе, и доставка гуманитарной помощи становится все более небезопасной.