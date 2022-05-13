Николаев: на линии фронта

В Николаеве на юго-западе Украины не прекращаются обстрелы. Один из символов боевых действий — здание региональной администрации, которое было разрушено ракетным ударом в конце марта. Там погибли, по украинским данным, 36 человек.

Дмитрий Плетенчук, администрация Николаевской области:

"Да, тут моя работа, офис на 8-м этаже этого здания. В тот день русские говорили с нами о мире. В тот день были переговоры. Они всегда и везде так делают.

Они хотят восстановить СССР. Но без Украины... Беларусь у них есть, но без Украины это невозможно. Они не могут жить свободно. Но мы можем, мы хотим и мы сражаемся.

Вы хотите, чтобы российские солдаты ушли?

Да. Из Донбасса, из Крыма. Крым — это Украина".

В нескольких десятках километров от Николаева — Херсон, который был взят российскими военными в самом начале вторжения. Это стратегически важный город, который контролирует устье Днепра и сухопутные пути в Крым.

26 летний офицер под позывным "Несквик" родился в Херсоне. Сегодня он командует батальоном и надеется отбить родной город.

"Несквик", командир батальона:

"Думаю, до осени мы что-нибудь сделаем. Но это так, в перспективе. Просто линия фронта не замыкается только на Херсонской области. Есть ещё юг нашей страны. Россия сильно граничит с нами, и везде несёт потери. Большие усилия на востоке Украины, в Донецкой и Луганской областях. Херсон не проблема освободить. Нужно не забывать, что ещё есть ряд других регионов, где нам будет сложнее работать".

Пока Николаев остаётся фактически на линии фронта: на границе Николаевской и Херсонской областей продолжаются бои, хотя и не такие интенсивные, как в других районах страны.

В ночь на пятницу, по сообщениям городской администрации, в результате обстрелов повреждены две водоочистные станции.