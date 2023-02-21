Речь Путина. Правда и ложь. Цифры и факты

Президент России Владимир Путин выступил со своим долгожданным ежегодным обращением к нации во вторник, за несколько дней до годовщины вторжения в Украину.

В своей двухчасовой речи Путин обрушился с критикой на Запад, а также сделал ряд заявлений.

Так что же является правдой, а что ложью? Давайте рассмотрим подробнее.

Прежде всего, одним из главных утверждений, прозвучавших в речи Путина, было то, что российская экономика выдержала западные санкции. Он заявил, что ВВП России сократился всего на 2,1%, в то время как Международный валютный фонд прогнозировал падение на 12%.

И это правда, что процент, объявленный Путиным, близок к тем 2,2%, указанным в последнем докладе МВФ, как вы можете видеть на этом графике.

Тем не менее Россия по-прежнему остается страной с наихудшими показателями, но цифры уже не приближаются к тем, которые предсказывали эксперты. Правда, некоторые аналитики ставят под сомнение надежность российских данных.

Николай Петров, эксперт по России в Chatham House:

"Это правда, что эксперты ожидали гораздо худших результатов, начиная с самого начала войны. Верно и то, что правительство обманывает, и не случайно последняя цифра, пусть и очень скромного снижения российского ВВП, появилась вчера. А ведь она должна была появиться гораздо раньше и была призвана представить этот очень позитивный взгляд на то, что происходит в российской экономике".

Еще одно утверждение, которое мы проверили, заключается в том, что Запад потратил более 150 миллиардов долларов на помощь Украине, в то время как страны "Большой семерки" выделили только 60 миллиардов долларов беднейшим странам мира в период 2020-2021 годов.

Посмотрев на трекер поддержки Украины, мы обнаружили, что это правда: Запад обязался выделить примерно 143,6 миллиарда долларов по состоянию на январь 2023 года. Но если посмотреть на статистику ОЭСР по помощи развивающимся странам, то заявления президента далеки от истины

В 2021 году вклад "Большой семерки" составил примерно 128 миллиардов долларов в виде помощи, что более чем в два раза больше, чем утверждает Путин

Наконец, Владимир Путин обрушился на бригаду Вооруженных сил Украины под названием "Эдельвейс", заявив, что это название использовалось нацистами во время Холокоста.

Но вот что интересно: всего несколько лет назад у российской Национальной гвардии тоже было свое подразделение "Эдельвейс", пока в 2016 году оно не сменило название.

Еще одно подразделение "Эдельвейс" было создано в составе сил специального назначения Республики Алтай в Южной Сибири, которое просуществовало, по крайней мере, до 2018 года, как вы можете видеть на официальном сайте.

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