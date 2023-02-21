Джо Байден во второй раз за год прилетел в Польшу

Джо Байден прибыл в Польшу на переговоры с польским президентом Анджеем Дудой.

Это второй визит американского лидера в Варшаву за год.

Накануне Байден посетил Киев, где под вой сирен воздушной тревоги встретился с президентом Владимиром Зеленским и пообещал Киеву дополнительную военную помощь в размере полумиллиарда долларов и заверил Украину в поддержке со стороны Вашингтона и союзников.

Необъявленный визит американского президента стал символичным для находящейся в состоянии войны страны, которая готовится отметить мрачную годовщину полномасштабного российского вторжения.

Демократия стоит. Американцы стоят с вами, и весь мир стоит с вами. Киев пленил часть моего сердца Джо Байден президент США

Визит Байдена совпадает по времени с запланированным посланием Владимира Путина к Федеральному Собранию о положении страны. Ключевые тезисы не разглашаются, но, как ожидается, президент России в своей речи уделит особое внимание т.н. "спецоперации".

Через несколько часов после этого в Варшаве Джо Байден выступит с речью, приуроченной к приближающейся годовщине войны в Украине.

Накануне американский президент объявил о том, что союзники согласовали для Украины поставки 700 танков, более 1 тыс. бронемашин и 2 млн артиллерийских боеприпасов. При этом не было упомянуто оружие дальнего действия, которое Киев не раз запрашивал.

Повторный визит Байдена в Польшу не случаен, при возможной эскалации конфликта страна окажется на передовой линии НАТО и уже объявила о двукратном увеличении военных расходов.

На повестке дня у президента США — переговоры с лидерами девяти стран восточного фланга Североатлантического альянса.