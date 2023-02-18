Брюссель предлагает увеличить объёмы военного производства для помощи Украине

Брюссель предлагает увеличить объёмы военного производства для помощи УкраинеКомментарии
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ЕС призывает удвоить усилия по поддержке Украины в противостоянии российской агрессии. С таким заявлением глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила на Мюнхенской конференции по безопасности. Она предложила, в частности, значительно расширить военное производство, чтобы решить проблемы со снабжением украинской армии.
Одним из вопросов, затронутых на конференции, стали обвинения в адрес России в совершении преступлений против человечности. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что у Вашингтона есть необходимые доказательства. Она призвала добиваться наказания виновных.