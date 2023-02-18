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мир

Брюссель предлагает увеличить объёмы военного производства для помощи Украине

Access to the comments Комментарии
 Андрей Позняков
Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности
Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности   -  Авторское право  THOMAS KIENZLE / AFP

ЕС призывает удвоить усилия по поддержке Украины в противостоянии российской агрессии. С таким заявлением глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила на Мюнхенской конференции по безопасности. Она предложила, в частности, значительно расширить военное производство, чтобы решить проблемы со снабжением украинской армии.

Я думаю, сейчас действительно настало время ускорить выпуск и увеличить производство стандартизированной продукции, в которой Украина отчаянно нуждается. Речь идёт, например, о стандартных боеприпасах. Недопустимо, что надо было ждать месяцы и годы, прежде чем мы сможем восполнить запасы и передать их Украине.
Урсула фон дер Ляйен
председатель Еврокомиссии

Одним из вопросов, затронутых на конференции, стали обвинения в адрес России в совершении преступлений против человечности. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что у Вашингтона есть необходимые доказательства. Она призвала добиваться наказания виновных.