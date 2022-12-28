Владимир Зеленский: "Украина сцементирует Евросоюз и весь свободный мир борьбой за свободу и мир"

Восстановление Украины после войны станет крупнейшим экономическим проектом в Европе, заявил президент Владимир Зеленский, выступая на заседании парламента с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении страны.

Из-за воздушной тревоги выступление Зеленского было отложено на 1,5 часа.

Среди главных целей украинский президент назвал восстановление территориальной целостности, а также возвращение пленных и депортированных украинцев.

После выступления глава государства вручил награды военным, а также передал ответ от президента США Джозефа Байдена командиру батареи HIMARS Павлу Чернявскому, который через Владимира Зеленского отправил американскому лидеру свою награду в знак благодарности за поставки оружия.

"В этом зале – капитан Павел Чернявский, командир батареи HIMARS, отмеченный Крестом боевых заслуг и передавший это отличие президенту США Байдену. Для меня было честью выполнить эту особую миссию. Но у нее есть вторая часть. Президент Байден в ответ передал Command Coin – специальный символ от президента Соединенных Штатов", - сказал Владимир Зеленский.

Франция - с Украиной

В среду Украину посетил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню.

Он возложил цветы к Стене памяти и пообещал, что Париж и далее будет поддерживать Киев. В частности, рассматривается возможность дополнительных поставок ракет "земля-воздух".

В ноябре Франция передала Украине две батареи зенитно-ракетных комплексов Crotale. 20 декабря французский президент Эммануэль Макрон заявил о планах продолжить военную поддержку Киева в 2023 году.

"Франция выбрала несколько направлений для помощи Украине. Во-первых, это передача оборудования ВС Франции для украинской армии в начале следующего года. Второе направление помощи – Европейский фонд мира, который является важным инструментом, силой и мощью Европы для поддержки Украины. Франция вносит в этот Фонд большой вклад – 500 млн евро. И третье направление – это вновь фонд, во Франции, через который Украина может адресовать заказ французскому ВПК", - цитирует "Интерфакс-Украина" слова французского министра на встрече с главой украинского минобороны Алексеем Резниковым.

Песков и Данилов заочно поспорили о мирных реалиях

Россия продолжает наносить удары по объектам в Украине и в то же время заявляет о готовности к переговорам, но на неприемлемых для Киева условиях.

"Пока нет никакого мирного плана Украины, давайте начнем с этого. Опять же, не может существовать никакой "мирный план" Украины, который не учитывает сегодняшних реалий - с российской территорией, с вхождением в состав России четырех новых регионов", - сказал в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никакой план, который не учитывает эти реалии, не может претендовать на то, чтобы быть мирным", - подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ответ на слова Пескова заявил, что "нет никаких реалий, в которых существуют "новые территории в составе России".

_"Кремлеспикерам пора выйти из состояния информационного бреда. _Реалии РФ - это позор, поражение и ее развал", написал Данилов в Твиттере.