Завершающий день Большого шлема в Тель-Авиве: первое "домашнее" золото Раз Гершко

Турнир Большого шлема по дзюдо завершился в Тель-Авиве. В заключительный день состязаний на татами "Shlomo Arena" прошли соревнования в тяжёлых весовых категориях.

У женщин в весе свыше 78 кг израильские болельщики ждали выступления 24-летней Раз Гершко, которая ещё ни разу не брала золото на домашнем турнире. В отборочных поединках израильтянка одолела соперниц из Украины, Боснии и Сербии. В финале ей уступила представительница Турции Кайра Сайит. Праздник для местных фанатов и 2-я медаль высшего достоинства для хозяев турнира.

Заслуженную награду спортсменка получила из рук известного актёра и посла Международной федерации дзюдо (IJF) Лиора Раза.

Это потрясающе, я люблю выступать дома и чувствовать энергию этой безумной толпы. Их крики буквально несут тебя вперёд, это фантастика! Раз Гершко Израильская дзюдоистка, победительница турнира Большого шлема 2023 в Тель-Авиве

В весе до 90 кг в решающей схватке сошлись друзья Бека Гвиниашвили из Грузии и венгр Кристиан Тот. В этот раз лучшим стал представитель Грузии, но оба спортсмена продемонстрировали, что такое ценности дзюдо и уважение к сопернику.

Медаль победителю вручил гость федерации дзюдо Морис Джанашвили.

В весе до 78 кг не было равных чемпионке мира и победительнице турнира "Мастерс "из Италии Аличе Белланди. За несколько месяцев ей удалось завоевать уже четыре золотые медали Мирового тура по дзюдо и укрепить лидерство в своей весовой категории.

Церемонию награждения провёл главный спортивный директор IJF Владимир Барта.

У мужчин в весе до 100 кг убедительную победу одержал азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев. Его соперником был нидерландец Майкл Коррел, взявший золото в Париже 2 недели назад.

Медалистов наградила директор по организации соревнований IJF Лиза Аллан.

Я очень люблю бороться в Израиле. Здесь очень классная обстановка, много детей. Здесь очень любят дзюдо, и это просто заряжает! Зелим Коцоев Азербайджанский дзюдоист, победитель турнира Большого шлема 2023 в Тель-Авиве

В весе свыше 100 кг по итогам тяжёлой борьбы с Ушанги Кокаури из Азербайджана монгольский дзюдоист Цэцэнцэнгэл Одхуу завоевал третье в карьере золото Большого шлема.

Медали вручал главный судья IJF Флорин Даниэль Ласкау.

Это были три незабываемых дня для израильских любителей дзюдо, которые поддерживали своих героев, несмотря ни на что. Любимцу трибун Петру Пальчику сегодня было не суждено подняться на пьедестал почёта, но воодушевление публики говорит об одном: в Израиле у дзюдо большое будущее.