Большой шлем по дзюдо: Саги Муки – герой Тель-Авива

Большой шлем по дзюдо: Саги Муки – герой Тель-АвиваКомментарии
Во второй день турнира Большого шлема в Тель-Авиве местная толпа с нетерпением ожидала выхода на татами чемпиона мира 2019 года Саги Муки.
30-летний израильский дзюдоист оправдал надежды фанатов, собравшихся на "Shlomo Arena". Демонстрируя блестящую форму во время отборочных поединков, Муки одолел соперников из Турции, Испании и Португалии. В полуфинале ему уступил итальянец Антонио Эспозито.
В финальной схватке в весе до 81 килограмма израильтянин встретился с турком Ведатом Альбайраком,бронзовым призером чемпионата мира 2018 года. Муки одержал уверенную победу всего за 12 секунд! Это первое золото в копилке принимающего турнир Израиля и первая медаль высшего достоинства для Муки после триумфа в Токио три с половиной года назад.
Медаль победителю вручил президент Израильской ассоциации дзюдо Моше Понте.
Герой дня обратился к своим болельщикам:
У женщин в очередной раз отличились канадские дзюдоистки. В весе до 63 килограммов не было равных Катрин Бошемен-Пинар. Бронзовая призёрка Олимпийских игр завоевала золото, исполнив впечатляющий болевой приём.
Церемонию награждения провёл гендиректор Международной федерации дзюдо Влад Маринеску.
У мужчин в финале категории до 73 килограммов сошлись швейцарец Нильс Стамп и немецкий "ветеран" Игорь Вандтке. Поединок перешёл в голден скор, где преимущество продемонстрировал швейцарский дзюдоист. Это второй титул Большого шлема в карьере Стампа.
Медаль победителю вручил гость федерации дзюдо (IJF) Георг Теселеану.
Третье золото в копилку Франции принесла Марго Пино, которую наградил гость IJF Космин Балкачан.
Впереди выступления в тяжёлых весовых категориях и ещё один незабываемый день для израильских любителей дзюдо.