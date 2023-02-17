Большой шлем по дзюдо: Саги Муки – герой Тель-Авива

Во второй день турнира Большого шлема в Тель-Авиве местная толпа с нетерпением ожидала выхода на татами чемпиона мира 2019 года Саги Муки.

30-летний израильский дзюдоист оправдал надежды фанатов, собравшихся на "Shlomo Arena". Демонстрируя блестящую форму во время отборочных поединков, Муки одолел соперников из Турции, Испании и Португалии. В полуфинале ему уступил итальянец Антонио Эспозито.

В финальной схватке в весе до 81 килограмма израильтянин встретился с турком Ведатом Альбайраком,бронзовым призером чемпионата мира 2018 года. Муки одержал уверенную победу всего за 12 секунд! Это первое золото в копилке принимающего турнир Израиля и первая медаль высшего достоинства для Муки после триумфа в Токио три с половиной года назад.

Медаль победителю вручил президент Израильской ассоциации дзюдо Моше Понте.

Герой дня обратился к своим болельщикам:

Я хочу поблагодарить вас от всего сердца. Дома, в Израиле, для меня так важно чувствовать вашу любовь и знать, что свой путь я прохожу вместе с вами. Все испытания и литры пота стоят вашей поддержки. Саги Муки Израильский дзюдоист, победитель турнира Большого шлема 2023 в Тель-Авиве

У женщин в очередной раз отличились канадские дзюдоистки. В весе до 63 килограммов не было равных Катрин Бошемен-Пинар. Бронзовая призёрка Олимпийских игр завоевала золото, исполнив впечатляющий болевой приём.

Церемонию награждения провёл гендиректор Международной федерации дзюдо Влад Маринеску.

В Тель-Авиве потрасающая публика. А ещё в дзюдо важна психологическая подготовка, важно всё обдумать. В Париже я не доработала, теперь всё иначе. По-моему работа над ошибками удалась! Катрин Бошемен-Пинар Канадская дзюдоистка, победительница турнира Большого шлема 2023 в Тель-Авиве

У мужчин в финале категории до 73 килограммов сошлись швейцарец Нильс Стамп и немецкий "ветеран" Игорь Вандтке. Поединок перешёл в голден скор, где преимущество продемонстрировал швейцарский дзюдоист. Это второй титул Большого шлема в карьере Стампа.

Медаль победителю вручил гость федерации дзюдо (IJF) Георг Теселеану.

Третье золото в копилку Франции принесла Марго Пино, которую наградил гость IJF Космин Балкачан.

Впереди выступления в тяжёлых весовых категориях и ещё один незабываемый день для израильских любителей дзюдо.