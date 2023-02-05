Дзюдо: Большой шлем-2023 в Париже, итоги первого дня

В парижском Берси проходит один из главных турниров мирового тура по дзюдо.

Перед началом турнира президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер и гендиректор энергокомпании MET Group Бенджамин Лакатош официально заключили соглашение о партнерстве.

На церемонии открытия были представлены искусно выполненные ката и гимнастические трюки, которые подчеркивают красоту и техничность этого вида спорта.

Первой чемпионкой турнира в весовой категории до 48 кг стала Бландин Понт. За нее переживали на трибунах арены в Берси тысячи болельщиков. Она победила в финале сербскую дзюдоистку Милицу Николич.Медали спортсменкам вручил член МОК и президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ.

В весе до 60 кгБалабей Агаев из Азербайджана оказался сильнее француза Седрика Револя и получил золотую медаль из рук председателя и генерального директора MET Group Бенджамина Лакатоша.

В категории до 52 кг олимпийская чемпионка Дистрия Красничи победила Реку Пупп из Венгрии. В финале ей хватило одного броска. В награждении принял участие исполнительный директор банка OTР Шандор Чани.

В весе до 66 кг "золото" досталось Украине. Богдан Ядов успешно провел эффектный прием против монгольского дзюдоиста Эрхембаяра Баттогтоха. Медали спортсменам вручил член Международной федерации дзюдо и президент Института Кодокан Харуки Уэмура.

В категории до 57 кг еще одна золотая медаль - у хозяйки турнира Франции. Присцилла Ньето одержала тактическую победу над бывшей чемпионкой мира Джессикой Климкайт из Канады.Ее наградил специальный гость турнира лорд Эдвард Спенсер-Черчилль.

"Это потрясающе - бороться, получить медаль и видеть такую поддержку на протяжении всего дня. Это придает сил. Спасибо за это!" - сказала Присцилла Ньето после церемонии награждения.

Лаша Шавдатуашвили из Грузии в весе до 73 кг победил в финале бразильца Даниэля Карнина.Медали дзюдоистам вручил президент Ассоциации национальных олимпийских комитетов Африки Мустафа Берраф.

"Я очень счастлив! Здесь особенная публика, она здорово мотивирует. Это прекрасное чувство - ты побеждаешь, и зрители рады твоей победе", - сказал Шавдатуашвили после финала.

В весе до 63 кг золото выиграла израильтянка Гили Шарир.Она победила в финале японку Намэ Набэкура. Ее наградил член исполкома Международной федерации дзюдо Ясухиро Ямасита.

Юные поклонники дзюдо смогли встретиться с одной из самых ярких звезд этого вида спорта Клариссой Агбеньену, задать ей вопросы и получить не только ответы, но и автографы.

Таковы итоги первого дня турнира во Франции. Пятого февраля на арену выходят тяжеловесы!