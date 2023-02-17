Звёзды дзюдо возвращаются в Израиль: победы первого дня Большого шлема в Тель-Авиве

Всего через 3 месяца после проведения престижного турнира "Мастерс" мировой тур по дзюдо возвращается в Израиль. Фанаты заполнили трибуны дворца спорта "Shlomo Arena" в Тель-Авиве в ожидании новых захватывающих поединков Большого шлема 2023.

В финале в весе до 57 кг встретились две представительницы Канады. Фирменная техника падения – укэми – принесла победу Джессике Климкейт. Её боевая подруга и давняя соперница Криста Дегучи довольствуется серебром.

Медали спортсменкам вручил президент Международной федерации дзюдо (IFJ) Мариус Визер.

С Кристой мы подруги по команде. Перед Олимпиадой в Токио многие говорили о жёсткой конкуренции между нами: мне никогда не удавалось её одолеть. Так что для меня это не просто победа на турнире, это итог нескольких последних лет, своеобразный реванш. Джессика Климкайт Канадская дзюдоистка, победительница турнира Большого шлема 2023 в Тель-Авиве

В весе до 48 кг Бландин Пон, которая всего 2 недели назад блистала на татами парижского Берси, вновь поднялась на высшую ступень пьедестала. Своё второе в карьере золото Большого шлема француженка завоевала в поединке с израильтянкой Тамар Малкой.

Церемонию награждения провёл Моше Понте, президент Ассоциации дзюдо Израиля.

У мужчин в категории до 60 кг своё преимущество продемонстрировал бронзовый призер Олимпийских игр француз Люка Мхеидзе. Победу над испанцем Франсиско Гарригосом уже обеспечил быстрый бросок через плечи – ката-гурума.

Свою первую медаль высшего достоинства на турнире Большого шлема француз получил из рук Шабтая Цура, председателя Израильского совета по спортивным ставкам.

Чувствуется присутствие болельщиков, когда я выиграл бой и повернулся к трибунам, я увидел счастливые лица фанатов, это было фантастическое чувство! Люка Мхеидзе Французский дзюдоист, победитель турнира Большого шлема 2023 в Тель-Авиве

В весе до 52 кг победу празднует чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира прошлого года британка Челси Джайлс. Ей уступила испанка против испанки Ана Перес Бокс.

В захватывающем финале в весе до 66 кг не было равных грузину Важе Маргвелашвили. Серебряный призёр Олимпийских игр блестяще применил томоэ-нагэ – бросок с упором стопы в живот – и одержал победу над азербайджанским дзюдоистом Орханом Сафаровым.

Спортсменов наградил глава компании CEDCO Hungary Майкл Майкели.

На протяжении первого дня Большого шлема в Тель-Авиве местные любители дзюдо что есть силы болели за своих героев, радовались медалям любого достоинства, как, например, бронзе израильтянки Тимны Нельсон-Леви.

Впереди ещё два дня состязаний на татами.