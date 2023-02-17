Звёзды дзюдо возвращаются в Израиль: победы первого дня Большого шлема в Тель-Авиве

Звёзды дзюдо возвращаются в Израиль: победы первого дня Большого шлема в Тель-АвивеКомментарии
Всего через 3 месяца после проведения престижного турнира "Мастерс" мировой тур по дзюдо возвращается в Израиль. Фанаты заполнили трибуны дворца спорта "Shlomo Arena" в Тель-Авиве в ожидании новых захватывающих поединков Большого шлема 2023.
В финале в весе до 57 кг встретились две представительницы Канады. Фирменная техника падения – укэми – принесла победу Джессике Климкейт. Её боевая подруга и давняя соперница Криста Дегучи довольствуется серебром.
Медали спортсменкам вручил президент Международной федерации дзюдо (IFJ) Мариус Визер.
В весе до 48 кг Бландин Пон, которая всего 2 недели назад блистала на татами парижского Берси, вновь поднялась на высшую ступень пьедестала. Своё второе в карьере золото Большого шлема француженка завоевала в поединке с израильтянкой Тамар Малкой.
Церемонию награждения провёл Моше Понте, президент Ассоциации дзюдо Израиля.
У мужчин в категории до 60 кг своё преимущество продемонстрировал бронзовый призер Олимпийских игр француз Люка Мхеидзе. Победу над испанцем Франсиско Гарригосом уже обеспечил быстрый бросок через плечи – ката-гурума.
Свою первую медаль высшего достоинства на турнире Большого шлема француз получил из рук Шабтая Цура, председателя Израильского совета по спортивным ставкам.
В весе до 52 кг победу празднует чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира прошлого года британка Челси Джайлс. Ей уступила испанка против испанки Ана Перес Бокс.
В захватывающем финале в весе до 66 кг не было равных грузину Важе Маргвелашвили. Серебряный призёр Олимпийских игр блестяще применил томоэ-нагэ – бросок с упором стопы в живот – и одержал победу над азербайджанским дзюдоистом Орханом Сафаровым.
Спортсменов наградил глава компании CEDCO Hungary Майкл Майкели.
На протяжении первого дня Большого шлема в Тель-Авиве местные любители дзюдо что есть силы болели за своих героев, радовались медалям любого достоинства, как, например, бронзе израильтянки Тимны Нельсон-Леви.
Впереди ещё два дня состязаний на татами.