По меньшей мере пять человек погибли, в том числе один сирийский военный, в результате ракетного удара Израиля по целям в Дамаске .

Об этом сообщает агентство SANA, цитируя командование Сирийской армии. Сообщается также о 15 раненых из-за обрушения домов.

Израильские авиаудары были нанесены по жилому кварталу в столице Сирии Дамаске около полуночи в воскресенье. Громкие взрывы раздались над центральным районом столицы. Ударом были разрушены жилые дома. Сирийская сторона сообщает о поражении части ракет средствами ПВО.

В то же время, Сирийская обсерватория по правам человека, которая следит за ситуацией из Великобритании, сообщила о 15 погибших в результате этого ракетного удара.

Израиль регулярно обстреливает цели на территории Сирии, по его мнению, связанные с боевиками ливанской группировки "Хезболла", которые поддерживают президента Башара Асада. Израильские обстрелы происходят на фоне более общего противостояния между Израилем и Ираном, которое длится уже не один десяток лет.

Удар по Дамаску в ночь с субботы на воскресенье - это первый обстрел со стороны Израиля с момента разрушительного землетрясения в приграничных районах Турции и Сирии 6 февраля.