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мир

Есть ли путь к миру в Украине?

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 Euronews
Украинские военнные во время боя
Украинские военнные во время боя   -  Авторское право  Libkos/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

 На Мюнхенской конференции по безопасности продолжаются дискуссии о том, есть ли путь к миру в Украине. Европейские лидеры обязались инвестировать больше в вооружения и усокрить поставки оружия Киеву,   но эксперты говорят о разных возможных сценариях завершения войны, в то время как Украина   надеется с помощью полученных вооружений одержать победу. 

Президент и основатель исследовательской и консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group Ян Бреммер предупредил: Запад не должен надеяться на то, что русским нечего противопоставить НАТО только потому, что они этого ещё не сделали.  Отвечая на вопрос Euronews, он сказал:

"Я смотрю на Украину и вижу войну, которую Украина может проиграть, и я думаю, что мы должны признаться в этом самим себе. Я надеюсь, что это не произойдёт, но на самом деле украинцы не смогут вытеснить россиян со многих территории, которые они сейчас занимают".

В Киеве надеются суметь противостоять агрессии:

Сергей Ионушас, депутат Рады и глава Комиссии по правовой реформе при Президенте Украины:

"Мы должны быть готовы ко всему, но я надеюсь, что мы как можно скорее получим оружие, и это поможет нам быстро одержать победу".

По мере приближения первой годовщины российского вторжения в Украину, похоже, ясного выхода не видит пока никто. Глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И также высказался за мирное решение украино-российского конфликта. При этом он не преминул и предостеречь и от международного вмешательства в вопрос Тайваня.