Объекты в небе на Северной Америкой: "Нет никаких признаков инопланетян"

Сага о воздушном шаре и еще трех других неопознанных летающих объектах в небе над Северной Америкой еще больше обостряет отношения между Вашингтоном и Пекином.

Первый из них, по утверждению США, был предположительно китайским аэростатом-шпионом. "Опознание" трех других объектов пока не завершено, но Белый дом ясно дал понять, чем они точно не являются:

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома:

— Я знаю, что были вопросы и опасения по этому поводу, но нет никаких, повторюсь, никаких признаков инопланетян или внеземной активности.

Несмотря на это, Белый дом счел нужным объяснить, почему эти объекты были сбиты. По первоначальной версии они представляли опасность для коммерческого воздушного сообщения, теперь же в США говорят о том, что у Китая есть программа по запуску воздушных шаров, связанная с его армией.

Джон Кирби, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома:

— Хотя у нас не было никаких указаний на то, что какой-либо из этих трех объектов вел наблюдение, мы не могли этого исключить. И поэтому хочется сделать выбор в пользу безопасности с точки зрения защиты нашей национальной безопасности.

Пекин первоначально назвал реакцию США "чрезмерной", а теперь встречно утверждает, что Вашингтон ранее запускал аэростаты в его воздушное пространство.

Ван Вэньбинь, представитель Министерства иностранных дел Китая:

— Нередко американские воздушные шары незаконно вторгаются в воздушное пространство других стран. Только с прошлого года американские высотные аэростаты более десяти раз незаконно пролетали над воздушным пространством Китая без какого-либо разрешения китайских властей. Первое, что должны сделать США, это провести самоанализ и изменить свой курс вместо того, чтобы клеветать на Китай и разжигать конфронтацию.

Представитель китайского МИДа также назвал США первой страной в мире по слежке за другими государствами.

Взаимные обвинения в шпионаже — это лишь последняя точка трения в и без того напряженных отношениях двух сверхдержав.