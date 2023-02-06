Сбитый китайский воздушный шар: Пекин пригрозил Вашингтону ответными мерами

В США продолжаются поиски обломков китайского воздушного шара, который, как считают в Вашингтоне, шпионил за ключевыми военными объектами по всей стране.

В субботу аэростат был сбит над территориальными водами США.

Сбор обломков затруднен, так как они разбросаны на территории 11 км вдоль побережья Южной Каролины. В районе поисков находятся корабли ВМС США.

Как сообщается, шар вошел в зону ПВО США к северу от Алеутских островов еще 28 января и двигался над Аляской, затем вошел в воздушное пространство Канады и вернулся на территорию США над северным Айдахо во вторник, но сбит был только в субботу.

Президент Джо Байден, которого критиковали за то, что он не принял меры раньше, сказал, что отдал приказ сбить шар, как только это стало безопасно.

Ранее ВВС Колумбии заявили, что утром 3 февраля над территорией страны пролетел объект, характеристики которого похожи на воздушный шар. Вскоре он покинул воздушное пространство Колумбии.

Пекин, который утверждает, что объект был безобидным метеозондом, сбившимся с курса, осудил Вашингтон за чрезмерную реакцию и заявил, что оставляет за собой право на ответные действия.

Инцидент ухудшил и без того напряженные отношения между сверхдержавами.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил запланированную поездку в Пекин, назвав произошедшее "безответственным поступком" Китая.