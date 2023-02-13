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Израиль

Протесты в Израиле: правительство на шаг ближе к принятию судебной реформы

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 Alexander Kazakevich
Протестующие пытаются прорваться через полицейское оцепление во время митинга против планов правительства реорганизовать судебную систему, Иерусалим, 13 февраля 2023 года.
Протестующие пытаются прорваться через полицейское оцепление во время митинга против планов правительства реорганизовать судебную систему, Иерусалим, 13 февраля 2023 года.   -  Авторское право  AP Photo/Ohad Zwigenberg

В Израиле пройден первый этап, открывающий путь к принятию поправок в основной закон, касающихся функционирования судебной системы: в понедельник, несмотря на уличные протесты, призывы к всеобщей забастовке и ожесточённое сопротивление оппозиционных депутатов комиссия Кнессета по законодательству утвердила первую часть резонансного законопроекта

Он предоставляет кабмину полный контроль над процессом назначения судей и ограничивает полномочия Верховного суда, по сути лишая высшую судебную инстанцию права блокировать законы, которые она сочтёт неконституционными. Вето можно будет преодолеть простым большинством голосов в парламенте. 

Ожидалось, что документ сразу же будет рассмотрен на пленарном заседании парламента в первом чтении. Издание The Times of Israel сообщает, что голосование может состояться в среду или в следующий понедельник.

"СПАСИТЕ ИЗРАИЛЬСКУЮ ДЕМОКРАТИЮ!"

Возле Кнессета собрались несколько десятков тысяч противников судебной реформы. Сообщается, что демонстранты продолжают прибывать в Иерусалим, поезда, следующие из Тель-Авива, переполнены. 

Накануне глава еврейского государства Ицхак Герцог призвал правительство Биньямина Нетаньяху не форсировать принятие реформы, а наладить диалог с оппозицией. В телеобращении к нации президент заявил, что страна находится "на грани конституционного и социального коллапса".

В нынешнем виде проект реформы вызывает глубокую обеспокоенность, порождает страх за основы демократии и институтов Государства Израиль. <...>

Вернитесь к обсуждению, наводите мосты. Можно и нужно как можно скорее достичь соглашения.
Ицхак Герцог
Президент Израиля

В протестах принимают участие видные левые политики. Так, в интервью одному из телеканалов мэр Тель-Авива Рон Хульдаи заявил, что страна, по его мнению, "превращается в диктатуру".

Критики реформы утверждают также о личной неприязни премьер-министра Нетаньяху к представителям правовой системы из-за обвинений в коррупции.