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мир

Израильтяне протестуют против судебной реформы

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 Euronews
Протесты в Израиле
Протесты в Израиле   -   Авторское право  Tsafrir Abayov/Copyright 2023 The AP All rights reserved

В Израиле тысячи людей вышли на акции протеста против судебной реформы, которую продвигает правительство Биньямина Нетаньяху. Манифестации проходят в Тель-Авиве, Хайфе и других городах страны.

Реформа, в частности, предполагает ограничение полномочий Высшего суда справедливости Израиля в отношении законов и решений правительства, а также предоставление кабинету министров контроля над отбором судей.

Антиправительственные акции проходят в Израиле пятую неделю подряд.

Ранее председатель Верховного суда Израиля заявил, что это реформа станет "смертельным ударом по демократии". По мнению генерального прокурора, реформа даст правительству "почти неограниченную власть" и "ослабит конституционную защиту".