Антиправительственные протесты в Израиле

Десятки тысяч человек вышли на улицы крупных гоородов Израиля, выступая против юридической реформы, которую планирует провести правительство Биньямина Нетаньяху. Шестую субботу подряд участники акций выражают недовольство и действиями самого кабинета Нетанияху, состоящего из представителей и ультраправых партий.

Самая массовая демонстрация проходила в Тель-Авиве. Большая группа активистов попыталась перекрыть крупную автотрассу "Аялон", но не смогла пройти к резиденции премьера.

Участники манифестации также почтили память погибших в результате последнего нападения - наезда автомобиля - в Иерусалиме. По последним данным, жертвами теракта стали три человека, из них двое детей.

Новое правительство Биньямина Нетаньяху приступило к исполнению своих обязанностей в конце декабря и сразу же анонсировало реформы, в том числе юридической системы. Она предполагает передачу контроля парламентскому большинству над процессом выбора судей Верховного суда, а также отказ от законодательного принципа, позволяющего Верховному суду отменять решения правительства.