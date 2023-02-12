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Израиль

Антиправительственные протесты в Израиле

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 Euronewes
Протесты в Тель-Авиве
Протесты в Тель-Авиве   -  Авторское право  JACK GUEZ/AFP or licensors

Десятки тысяч человек вышли на улицы крупных гоородов Израиля, выступая против юридической реформы, которую планирует провести правительство Биньямина Нетаньяху. Шестую субботу подряд участники акций выражают недовольство и действиями самого кабинета Нетанияху, состоящего из представителей и ультраправых партий.

Самая массовая демонстрация проходила в Тель-Авиве. Большая группа активистов попыталась перекрыть крупную автотрассу "Аялон", но не смогла пройти к резиденции премьера. 

Участники манифестации также почтили память погибших в результате последнего нападения - наезда автомобиля - в Иерусалиме. По последним данным, жертвами теракта стали три человека, из них двое детей. 

Новое правительство Биньямина Нетаньяху приступило к исполнению своих обязанностей в конце декабря и сразу же анонсировало реформы, в том числе юридической системы. Она предполагает передачу контроля парламентскому большинству над процессом выбора судей Верховного суда, а также отказ от законодательного принципа, позволяющего Верховному суду отменять решения правительства.