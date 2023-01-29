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мир

В Израиле прошла очередная антиправительственная акция протеста

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 Euronews
Тель-Авив, Израиль
Тель-Авив, Израиль   -   Авторское право  Tsafrir Abayov/Copyright 2023 The AP All rights reserved

В Тель-Авиве на улицы вышли тысячи демонстрантов. Во время акции протеста ее участники высказывались в защиту демократии, критиковали нынешнее правительство Нетаньяху и его планы по судебной реформе. 

Последняя, в частности, предполагает ограничение полномочий Высшего суда справедливости Израиля в отношении законов и решений правительства, а также предоставление кабинету министров контроля над отбором судей.

Манифестация началась с минуты молчания в память о погибших в результате теракта у одной из синагог в Восточном Иерусалиме.

Антиправительственные акции проводятся в Израиле уже четвертую субботу подряд. Помимо Тель-Авива, митинги оппозиции также прошли в других крупнейших городах страны.