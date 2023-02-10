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Сирия

Север Сирии сотрясают протесты

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 Euronews
Сирия
Сирия   -  Авторское право  Ghaith Alsayed/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

После мощного землетрясения север Сирии сотрясают протесты. Участники акций возмущены тем, что международное сообщество недостаточно быстро реагирует на ситуацию. Почти 12 лет гражданской войны оставили в наследие сирийцам разруху и нищету. Миллионы внутренне перемещенных лиц уже живут в палаточных лагерях. Случившася природная катастрофа лишь усугублиа положение дел.

Йохан Муидж, World Vision Syria Response: "Лагеря в ужасном состоянии. Прошли дожди, поэтому много грязи. Сейчас мы боимся, что если не будет хорошей питьевой воды, может начаться эпидемия холеры. Вдобавок ко всему у нас еще и это землетрясение".

Ситуация осложняется и западными санкциями в отношении Дамаска. Нуждающийся в помощи северо-запад Сирии контролируют повстанцы. Большая часть гуманитарных грузов в пострадавший регион поступает через Турцию. Однако сейчас действует только один пограничный переход - Баб эль-Хава

Марк Кей, IRC: "Весь этот район в значительной степени зависит от единственного на данный момент пункта пересечения границы со стороны Турции. Через него идет оказание помощи ООН, которой и так не хватало. Мы должны убедиться, что Сирия не забыта. Землетрясение не признает границ".