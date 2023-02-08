ООН: число жертв землетрясения может превысить 20 000

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии может превысить 20 тысяч человек: с такой оценкой выступили представители Всемирной организации здравоохранения.

Официально подтверждённые данные говорят об уже почти 12 тысячах погибших: более 9 тысяч в Турции и более чем 2700 в Сирии. Но там подсчёт погибших и пострадавших, равно как и оказание помощи, осложняется тем, что разные районы находятся под контролем разных групп.

Спасатели работают, не покладая рук. Истекают первые 72 часа после землетрясения, которые, по данным специалистов, критически важны для поиска выживших.

Турецкий город Нурдагы расположен всего в 10 км от эпицентра. Подземные удары разрушили его полностью.

Разрушения в Нурдагы со спутника AP/AP

"Мои тётя и двоюродный брат где-то там, под обломками. Надежды уже нет. Вчера ещё были какие-то шансы. Но ночь была очень холодной, так что выжить было невозможно", — говорит один из горожан.

Тем не менее, спасатели стараются использовать любой шанс и бросают на разбор завалов все ресурсы.

Юлиан Стоянов, Euronews Bulgaria:

"Исключительно плотное движение тяжёлой техники в городе, на улицах находиться опасно".

Тысячи жителей города вынуждены ночевать под открытым небом; целых зданий здесь не осталось. У них для тепла есть лишь несколько одеял и возможность развести костёр. Каждый из них потерял кого-то из родных и знакомых.