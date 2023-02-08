Адана: спасатели работают без отдыха, пытаясь выиграть гонку со временем

В турецкой провинции Адана вступил в силу режим чрезвычайной ситуации. Как и в еще девяти регионах, пострадавших от землетрясения, ЧС будет действовать в течение трех месяцев. В административном центре не прекращаются поисково-спасательные работы.

Корреспондент Euronews Анелиз Боржес передает из Аданы:

"Спасатели работают без остановки, чтобы вызволить еще одного человека из-под обломков этого здания. Это все, что осталось от дома, расположенного в центре Аданы. Спасатели работали без перерыва последние 48 часов. Никто здесь не ложился спать.

Страна в состоянии шока. Люди пытаются смириться с тем, что произошло. Многие говорят, что они злятся, что спасатели добирались слишком долго до некоторых районов юго-восточной Турции. Власти утверждают, что делают все, что в их силах, чтобы помочь.

Спасатели прибывают из разных частей света. Мы видели спасателей из Малайзии, США, Франции. Прибывают и российские спасатели в Адану, пытаясь протянуть Турции руку помощи. Это самая большая трагедия, случившаяся в Турции за последние десятилетия".