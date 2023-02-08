Землетрясение в Турции: "Сейчас под завалами больше людей, чем над ними"

Под завалами продолжают находить выживших. В турецкой провинции Хатай спустя 29 часов после землетрясения из-под обломков разрушенного дома спасли двухмесячного ребенка.

Несмотря на уменьшающиеся с каждым часом шансы, в тяжелых погодных условиях в пострадавших районах работают более 79 тысяч поисково-спасательных команд.

Одна из них в Малатье спасла 62-летнего Эрола Ханчи. Другие члены его семьи были вытащены раньше, включая двух сестер. Всего в доме на момент землетрясения было 7 человек. В течение нескольких часов они поддерживали связь друг с другом под завалами.

Отчаявшись получить помощь, жители ищут пропавших без вести родных своими силами. Некоторым это удается, и пока не приехали спасатели со специальным оборудованием, они разбирают завалы самостоятельно.

Никто не сдается, несмотря на масштабы разрушений и продолжающиеся подземные толчки.

На данный момент приоритет отдается живым, поэтому времени на скорбь практически нет.

Один из выживших в землетрясении сказал: "Сейчас под завалами больше людей, чем над ними".