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Турция

Землетрясение: постановочные снимки и фальшивые видео

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 Sophia Khatsenkova
На безмерном горе пострадавших от землетрясения многие пытаются заработать популярность в соцсетях
На безмерном горе пострадавших от землетрясения многие пытаются заработать популярность в соцсетях   -  Авторское право  Omar Sanadiki/AP

В Турции и Сирии продолжаются работы по преодолению последствий разрушительного землетрясения. Тем временем в социальных сетях, как обнаружили создатели программы The Cube, появляется тревожное количество совершенно несвязанных и вводящих в заблуждение материалов о якобы последствиях катастрофы.

Так, одно из самых популярных видео в Twitter, которое просмотрели более миллиона раз, показывает, как множество зданий рухнуло на землю, и объясняется это землетрясением в Турции. На самом деле это видео относится к 2021 году, и это обрушение кондоминиума в Серфсайде во Флориде, в результате которого погибли 98 человек.

Видео, в котором утверждается, что после землетрясения на побережье Турции обрушилось цунами, также оказалось фальшивым - онодатируется 2017 годом и в действительности речь идет о мини-цунами в Южной Африке.

А широко распространившийся снимок плачущего на руинах дома мальчика оказался постановочной фотосессией и продается как стоковая фотография.