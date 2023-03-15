Франция. Новые протесты против пенсионной реформы

Жребий брошен... Несмотря на массовую мобилизацию противников пенсионной реформы, в четверг ожидается голосование в Сенате и Национальном собрании Франции. Накануне законодательный текст спорного проекта, продвигаемого правительством, был согласован паритарной комиссией.

Главный камень преткновения - повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Правительство уверяет, что это послужит гарантией пенсионного обеспечения в будущем и улучшит уровень занятости пожилых людей...

Эти аргументы не способны убедить всех французов, Демонстрации протеста, которые сотрясают страну уже второй месяц, собрали три миллиона человек. В эту среду на улицы крупных городов вышли сотни тысяч. В Париже уже несколько дней бастуют работники муниципальных служб. На улицах скопились тонны мусора.

Предполагается, что реформа будет одобрена благодаря поддержке правоцентристов. Флагманский проект двух сроков Эммануэля Макрона пользуется абсолютным неприятием профсоюзов, левых, ультраправых и почти 70% граждан страны.