В пострадавших от землетрясения районах Сирии переполнены больницы. Количество жертв исчисляется сотнями, пострадавших, по официальным данным, уже больше тысячи. Ведется разбор завалов, под которыми еще могут находиться люди.

Этот мужчина приехал в больницу с женой и детьми. Он полагает, что они единственные, кому удалось выжить в их доме.

Усама Абдельхамид, выживший: "Слава богу, мы добрались сюда и получили первую помощь. Это судьба. Мы жили в четырехэтажном доме. С трех верхних этажей никто не выжил. Только нам удалось спастись".

Хирург местной больницы Мажди Ибрагим рассказывает, что после землетрясения к ним поступает большое количество пострадавших

"Их сотни, и по имеющимся у нас данным, еще несколько сотен, скорее всего, находятся под завалами. Ситуация слишком серьезная, нам нужна срочная помощь", - говорит медик.

Из-за многолетней войны в Сирии немало зданий и объектов инфраструктуры, конструкции которых были повреждены или ослаблены в ходе боевых действий. В результате землетрясения разрушено много временных построек, которые были сооружены для граждан, потерявших жилье за время вооруженного конфликта в стране.