English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

Сирия

В пострадавших от землетрясения районах Сирии переполнены больницы

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Разбор завалов после землетрясения
Разбор завалов после землетрясения   -   Авторское право  AFP

В пострадавших от землетрясения районах Сирии переполнены больницы. Количество жертв исчисляется сотнями, пострадавших, по официальным данным, уже больше тысячи. Ведется разбор завалов, под которыми еще могут находиться люди.

Этот мужчина приехал в больницу с женой и детьми. Он полагает, что они единственные, кому удалось выжить в их доме.

Усама Абдельхамид, выживший: "Слава богу, мы добрались сюда и получили первую помощь. Это судьба. Мы жили в четырехэтажном доме. С трех верхних этажей никто не выжил. Только нам удалось спастись".

Хирург местной больницы Мажди Ибрагим рассказывает, что после землетрясения к ним поступает большое количество пострадавших

"Их сотни, и по имеющимся у нас данным, еще несколько сотен, скорее всего, находятся под завалами. Ситуация слишком серьезная, нам нужна срочная помощь", - говорит медик.

Из-за многолетней войны в Сирии немало зданий и объектов инфраструктуры, конструкции которых были повреждены или ослаблены в ходе боевых действий. В результате землетрясения разрушено много временных построек, которые были сооружены для граждан, потерявших жилье за время вооруженного конфликта в стране.