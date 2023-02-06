Более 3000 погибших в Турции и Сирии

Более 3000 погибших в Турции и СирииКомментарии
В результате землетрясений, потрясших Турцию и Сирию, по предварительным оценкам, погибли более 3000 человек. Число жертв постоянно растет. В регионе разрушены тысячи зданий, под завалами которых находятся люди.
В Сирии, в таких городах, как Алеппо, смерть и разрушения, принесенные землетрясением, накладываются на беды, причиненные многолетней войной.
На заседании Ассамблеи ООН в Нью-Йорке была объявлена минута молчания по погибшим. Генеральный секретарь Антониу Гутерриш заявил, что настало время забыть о разногласиях и продемонстрировать единство.
Европейский Союз мобилизовал поисково-спасательные команды в Турцию и предоставил в распоряжение работающих там групп по оказанию помощи спутниковую систему "Коперник". Президент США Джо Байден также пообещал оказать необходимую поддержку.
К разбору завалов и поиску пострадавших в Сирии привлечены более 300 российских военных из состава группировки ВС России.