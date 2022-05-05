Стихия обрушилась на США

Стихия обрушилась на СШАКомментарии
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В среду ночью в Техасе, Оклахоме, Луизиане, Арканзасе, Миссури и Иллинойсе разразились шквальные грозы.
Тысячи разрушений отмечены в результате торнадо, пронесшихся по центральным районам Оклахомы, Техаса и Канзаса.
В Оклахоме было зафиксировано массовое отключений электроэнергии. На юго-западе штата, выпал град более пяти сантиметров в диаметре.
По данным экстренных служб, погибших в результате стихийного бедствия нет. В то же время, остается высокий риск возникновения пожаров.