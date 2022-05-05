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мир

Стихия обрушилась на США

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 Viktoria Sinkevich
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Последствия торнадо
Последствия торнадо   -   Авторское право  TANNEN MAURY/EPA

В среду ночью в Техасе, Оклахоме, Луизиане, Арканзасе, Миссури и Иллинойсе разразились шквальные грозы.

Тысячи разрушений отмечены в результате торнадо, пронесшихся по центральным районам Оклахомы, Техаса и Канзаса.

В Оклахоме было зафиксировано массовое отключений электроэнергии. На юго-западе штата, выпал град более пяти сантиметров в диаметре. 

По данным экстренных служб, погибших в результате стихийного бедствия нет. В то же время, остается высокий риск возникновения пожаров.