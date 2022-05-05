Стихия обрушилась на США

В среду ночью в Техасе, Оклахоме, Луизиане, Арканзасе, Миссури и Иллинойсе разразились шквальные грозы.

Тысячи разрушений отмечены в результате торнадо, пронесшихся по центральным районам Оклахомы, Техаса и Канзаса.

В Оклахоме было зафиксировано массовое отключений электроэнергии. На юго-западе штата, выпал град более пяти сантиметров в диаметре.

По данным экстренных служб, погибших в результате стихийного бедствия нет. В то же время, остается высокий риск возникновения пожаров.