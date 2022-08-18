Засуха и наводнения в Европе

Там, где раньше проходили лишь теплоходы и грузовые баржи, теперь могут плескаться дети: из-за рекордно высоких температур и сильной засухи в Сербии Дунай обмелел. И если обычно ширина самой длинной реки в Европе достигает нескольких сотен метров, то сейчас она гораздо уже.

Из-за обмеления рек сербские гидроэлектростанции производят на 27% меньше электричества, а уголь -- больше не получается перевозить по воде. При этом угольные ТЭЦ в среднем производят две трети электроэнергии в стране.

Похожая ситуация и с Рейном: перевозчикам приходится уменьшить количество грузов на судах, чтобы те не сели на мель. Из-за нехватки воды немецкие власти попросили жителей не поливать сады и принимать душ вместо ванны.

Между тем в Великобритании воды внезапно стало более чем достаточно: недели жары и засухи в королевстве сменились ливневыми дождями, грозами и паводками. Синоптики предупреждают, что ситуация может стать еще более тяжелой на востоке страны, а мэр Лондона Садик Хан призвал жителей британской столицы подготовиться к внезапному наводнению.