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Новая Зеландия

Смертноносное наводнение в Новой Зеландии

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 Alexander Kazakevich
Рекордное количество осадков обрушилось на крупнейший город Новой Зеландии, наводнение унесло жизни как минимум трёх человек.
Рекордное количество осадков обрушилось на крупнейший город Новой Зеландии, наводнение унесло жизни как минимум трёх человек.   -   Авторское право  Dean Purcell/New Zealand Herald via AP

По меньшей мере трое погибли в результате разрушительного наводнения в Новой Зеландии. Один человек числится пропавшим без вести. В Окленде – крупнейшем городе страны – действует режим чрезвычайной ситуации.

Паводки были вызваны проливными дождями. Спасателям приходилось добираться до затопленных домов на байдарках и гидроциклах.

Разгул стихии привёл к закрытию международного аэропорта. По информации местной авиакомпании, в субботу утром возобновились внутренние рейсы.

Зону бедствия на Северном острове посетил премьер-министр Крис Хипкинс. По его словам, около 3500 домов остаются без электричества.

СМИ сообщают также, что по соображениям безопасности в Окленде был отменён концерт Элтона Джона.