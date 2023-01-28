Смертноносное наводнение в Новой Зеландии

По меньшей мере трое погибли в результате разрушительного наводнения в Новой Зеландии. Один человек числится пропавшим без вести. В Окленде – крупнейшем городе страны – действует режим чрезвычайной ситуации.

Паводки были вызваны проливными дождями. Спасателям приходилось добираться до затопленных домов на байдарках и гидроциклах.

Разгул стихии привёл к закрытию международного аэропорта. По информации местной авиакомпании, в субботу утром возобновились внутренние рейсы.

Зону бедствия на Северном острове посетил премьер-министр Крис Хипкинс. По его словам, около 3500 домов остаются без электричества.

СМИ сообщают также, что по соображениям безопасности в Окленде был отменён концерт Элтона Джона.