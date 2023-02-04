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США

Болсонару выступил с речью в Майами

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 Кнарик Хачатрян
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару выступает во время митинга Power of the People на курорте Trump National Doral в Майами, Флорида, 3 февраля 2023 года.
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару выступает во время митинга Power of the People на курорте Trump National Doral в Майами, Флорида, 3 февраля 2023 года.   -   Авторское право  AP

Сотни бразильцев, живущих во Флориде, собрались в отеле Трампа в Майами, чтобы послушать выступление своего бывшего президента Жаира Болсонару на мероприятии, организованном американской консервативной группой.

Болсонару не сообщил, как долго он планирует продлить свое пребывание в США, куда уехал после поражения на президентских выборах. На инаугурации нового главы государства Лулы да Силвы он не присутствовал.

В Бразилии власти расследуют роль экс-президента в атаке его сторонников на федеральные учреждения в начале января. Болсонару свою причастность к этому отрицает.