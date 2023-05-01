Жаир Болсонару впервые после возвращения появился перед публикой

Euronews

Сотни сторонников бывшего президента встречали его в аэропорту Рибейран-Прету, куда он прибыл для участия в выставке сельскохозяйственных технологий

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару появился перед публикой впервые после своего возвращения из США.

Сотни сторонников встретили его в аэропорту Рибейран-Прету в штате Сан-Паулу, куда он прибыл для участия в выставке сельскохозяйственных технологий.

Землевладельцы, будучи одним из самых привилегированных секторов во время его президентства, составляют основную часть электората Болсонару.

Лидер ультраправых вернулся на родину 30 марта после трехмесячного пребывания в США, куда он отправился в конце декабря, не дожидаясь инаугурации своего преемника Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Перед тем как вернуться в Бразилию, он заявил, что намерен "путешествовать" по стране, совершая до трех поездок в месяц, и готовиться вместе с оппозицией к муниципальным выборам 2024 года.

Болсонару отсутствовал в стране 8 января, когда тысячи его сторонников, недовольных результатами выборов, разгромили здания органов власти в столице Бразилиа, что привело к более чем 1800 арестам.

Ранее Болсонару дал показания федеральной полиции по делу о беспорядках и вновь отрицал свою причастность к ним.