Жаир Болсонару не стал дожидаться передачи власти и улетел в США

Програвший на выборах президент Бразилии Жаир Болсонару вылетел в США правительственным рейсом за день до истечения срока своих полномочий.

Глава государства не будет присутствовать на церемонии инаугурации своего преемника Луиса Инасио Лулы да Силвы, в ходе которой, согласно конституционной практике Бразилии, происходит передача президентских регалий.

Это первый случай с 1988 года, когда уходящий президент не будет находиться в стране в момент передачи власти.

Ранее сообщалось, что Болсонару планирует остановиться на пару месяцев в принадлежащей экс-президенту США Дональду Трампу курортной резиденции Мар-а-Лаго.