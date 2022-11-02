Сторонники Болсонару требуют от военных не допустить к власти Лулу

Тысячи сторонников Жаира Болсонару собрались в среду перед казармами в Рио-де-Жанейро, Бразилиа и Сан-Паулу, требуя от военного командования не допустить прихода к власти левого политика Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Он менее чем на 2% голосов опередил ультраправого действующего президента на выборах главы государства, которые прошли в минувшее воскресенье.

С тех пор ситуация в районах, которые считаются вотчиной Болсонару, все больше накаляется. Сторонники президента при поддержке тысяч водителей грузовиков перекрыли сотни автомагистралей по всей стране. В среду полторы сотни оставались блокированы.

Напряженность и протесты подпитывало молчание уходящего президента, которое он хранил двое суток после оглашения результатов голосования. Наконец, во вторник Жаир Болсонару предстал перед прессой, назвав выступления своих сторонников мирными. Он прямо так и не признал своего поражения, хотя сообщил, что будет действовать в соответствии с конституцией.

Между тем, победитель выборов, бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва готовится к своему возвращению к власти 1 января. В отличие от двух других сроков, нынешний мандат придется на трудные времена для бразильской и мировой экономики - ему предстоит возглавить страну, разделение в которой достигло крайних пределов за период судорожной эпохи Жаира Болсонару.