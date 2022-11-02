English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Бразилия

Сторонники Болсонару требуют от военных не допустить к власти Лулу

Access to the comments Комментарии
 Вероника Доваль
Cторонники Жаира Болсонару
Cторонники Жаира Болсонару   -   Авторское право  Bruna Prado/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Тысячи сторонников Жаира Болсонару собрались в среду перед казармами в Рио-де-Жанейро, Бразилиа и Сан-Паулу, требуя от военного командования не допустить прихода к власти левого политика Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Он менее чем на 2% голосов опередил ультраправого действующего президента на выборах главы государства, которые прошли в минувшее воскресенье.

С тех пор ситуация в районах, которые считаются вотчиной Болсонару, все больше накаляется. Сторонники президента при поддержке тысяч водителей грузовиков перекрыли сотни автомагистралей по всей стране. В среду полторы сотни оставались блокированы.

Напряженность и протесты подпитывало молчание уходящего президента, которое он хранил двое суток после оглашения результатов голосования. Наконец, во вторник Жаир Болсонару предстал перед прессой, назвав выступления своих сторонников мирными. Он прямо так и не признал своего поражения, хотя сообщил, что будет действовать в соответствии с конституцией.

Между тем, победитель выборов, бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва готовится к своему возвращению к власти 1 января. В отличие от двух других сроков, нынешний мандат придется на трудные времена для бразильской и мировой экономики - ему предстоит возглавить страну, разделение в которой достигло крайних пределов за период судорожной эпохи Жаира Болсонару.