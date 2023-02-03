Пойдёт ли Белград на переговоры с Приштиной?

Косово открывает двери для формирования Сообщества пяти сербских муниципалитетов, но ставит свои условия для разрешения вопроса, поскольку это фактически означало бы предоставление сербскому меньшинству самоуправления на основе Брюссельского соглашения, заключённого между Белградом и Приштиной.

Этот шаг дает сербскому президенту Александру Вучичу пространство для маневра, чтобы начать переговоры с некогда автономной областью, независимость которой Сербия не признаёт. Между тем Косово признали 89 из 193 государств ООН, в том числе 22 из 27 стран Евросоюза.

Отказ от переговоров Вучич обрисовал так:

"Станем ли мы европейским изгоем? Да, станем. Полностью изолированными, с нами никто не будет разговаривать. У нас не будет доступа ни к каким средствам, мы не сможем функционировать в современном мире в одиночку".

Любое движение к признанию Косова сербские ультранационалисты считают оскорблением, они обвиняют Вучича в намерении выполнить ультимативное требование Запада нормализовать отношения с Приштиной на основе франко-германского плана, предусматривающего членство Косова в международных организациях, включая ООН.

В Белграде прошла демонстрация, участники которой выступали против любого продвижения к политическому взаимопониманию с Косовым.